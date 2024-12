Tragická nehoda autobusu: Vyžiadala si 2 obete a najmenej 14 zranených

Paríž 2. decembra (TASR) – Nehoda autobusu neďaleko lyžiarskeho strediska na juhu Francúzska si v nedeľu vyžiadala 2 obete a najmenej 14 zranených, uviedli miestne úrady. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Hospitalizovaných bolo sedem osôb. V autobuse sa v čase nehody nachádzalo celkovo 47 ľudí vrátane vodiča.



Podľa výsledkov predbežného vyšetrovania narazil autobus do útesu hory, presné okolnosti nehody však neboli bezprostredne známe, uviedli miestne úrady.



Náraz autobusu do útesu potvrdili aj fotografie zverejnené miestnymi hasičmi. Zachytávajú poškodenú pravú stranu autobusu pritlačenú ku skale a rozbité predné sklo vozidla.



Nehoda sa odohrala neďaleko lyžiarskeho strediska Porte-Puymorens, ktoré leží na juhu Francúzska v Pyrenejách neďaleko štátnych hraníc Francúzska so Španielskom a Andorrou.



Záchrannej akcie sa zúčastnilo viac než 120 osôb nielen z Francúzska, ale aj zo Španielska a Andorry. Záchranári do akcie povolali aj vrtuľníky.



Autobus vyrazil zo španielskej obce L’Hospitalet de Llobregat ležiacej neďaleko Barcelony, uviedla na sociálnej platforme X katalánska záchranná služba.