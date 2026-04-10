TRAGICKÁ NEHODA AUTOBUSU: Vyžiadala si najmenej jedného mŕtvého

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Madrid 10. apríla (TASR) - Najmenej jedna osoba zomrela a 14 ďalších utrpelo zranenia v piatok po vážnej nehode autobusu na španielskom kanárskom ostrove La Gomera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Nehoda, pri ktorej autobus vybočil z cesty a zrútil sa dolu nábrežím, sa stala popoludní neďaleko hlavného mesta ostrova San Sebastián de La Gomera. Haváriu neprežil jeden muž a zranilo sa 14 ľudí, z toho traja vážne.

Príčina nie je bezprostredne známa. Na mieste zasahovali záchranári, hasiči i policajti. S prepravou zranených pomáha aj vrtuľník.
