< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ NEHODA AUTOBUSU: Zahynulo osem ľudí
Šahin potvrdil, že ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, niektoré z nich sú v kritickom stave.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ankara 1. februára (TASR) - V provincii Antalya na juhozápade Turecka sa v nedeľu z cesty zrútil autobus. Osem ľudí zahynulo, uviedol guvernér provincie Hulusi Šahin. TASR správu prevzala z agentúry AP.
Šahin potvrdil, že ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, niektoré z nich sú v kritickom stave. Tlačová agentúra DHA informovala, že viacerí cestujúci boli pri nehode vyhodení z autobusu, ktorý smeroval z mesta Tekirdag na severozápade Turecka.
Antalyu, obľúbenú turistickú destináciu na pobreží Stredozemného mora, v posledných dňoch zasiahli silné dažde. „Zem bola mokrá a v oblasti bola aj hmla. Nie je to miesto, kde by sa malo rýchlo jazdiť, ale zdá sa, že autobus išiel rýchlo,“ povedal Šahin pre televíziu TRT.
Šahin potvrdil, že ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, niektoré z nich sú v kritickom stave. Tlačová agentúra DHA informovala, že viacerí cestujúci boli pri nehode vyhodení z autobusu, ktorý smeroval z mesta Tekirdag na severozápade Turecka.
Antalyu, obľúbenú turistickú destináciu na pobreží Stredozemného mora, v posledných dňoch zasiahli silné dažde. „Zem bola mokrá a v oblasti bola aj hmla. Nie je to miesto, kde by sa malo rýchlo jazdiť, ale zdá sa, že autobus išiel rýchlo,“ povedal Šahin pre televíziu TRT.