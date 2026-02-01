Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÁ NEHODA AUTOBUSU: Zahynulo osem ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Šahin potvrdil, že ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, niektoré z nich sú v kritickom stave.

Autor TASR
Ankara 1. februára (TASR) - V provincii Antalya na juhozápade Turecka sa v nedeľu z cesty zrútil autobus. Osem ľudí zahynulo, uviedol guvernér provincie Hulusi Šahin. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Šahin potvrdil, že ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, niektoré z nich sú v kritickom stave. Tlačová agentúra DHA informovala, že viacerí cestujúci boli pri nehode vyhodení z autobusu, ktorý smeroval z mesta Tekirdag na severozápade Turecka.

Antalyu, obľúbenú turistickú destináciu na pobreží Stredozemného mora, v posledných dňoch zasiahli silné dažde. „Zem bola mokrá a v oblasti bola aj hmla. Nie je to miesto, kde by sa malo rýchlo jazdiť, ale zdá sa, že autobus išiel rýchlo,“ povedal Šahin pre televíziu TRT.
