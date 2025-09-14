< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ NEHODA: Najmenej 15 ľudí zahynulo na polostrove Yucatán
Autor TASR
Mérida 14. septembra (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo pri sobotňajšej dopravnej nehode na mexickom polostrove Yucatán, oznámili tamojší predstavitelia. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
K incidentu došlo na diaľnici medzi mestami Mérida a Campeche. Obete kolízie cestovali v karavane, osobnom aute a vozidle patriacom taxi službe. Na mieste vypukol požiar.
„Vyjadrujeme solidaritu a podporu rodinám postihnutých v tomto bolestivom okamihu,“ uviedol guvernér Yucatánu Joaquín Díaz Mena na sociálnej sieti X. Dodal, že od prvého hlásenia zasahujú všetky záchranné zložky, aby poskytli okamžitú pomoc.
Jedna z najtragickejších nehôd tohto roka sa stala 8. februára v štáte Campeche na juhovýchode Mexika, kde si zrážka kamiónu s autobusom vyžiadala 38 životov. V marci zas došlo na severe krajiny k pádu pick-upu do rokliny, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby.
