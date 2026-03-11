Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÁ NEHODA: Najmenej šesť mŕtvych po požiari autobusu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Traja z piatich zranených sú vo vážnom stave. Pri zásahu utrpel poranenia aj jeden záchranár.

Autor TASR
Ženeva 11. marca (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo a piati ďalší utrpeli poranenia pri požiari autobusu v západošvajčiarskom meste Kerzers v kantóne Fribourg, oznámila v utorok polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a denníka The Sun.

Traja z piatich zranených sú vo vážnom stave. Pri zásahu utrpel poranenia aj jeden záchranár. Na fotografiách kolujúcich na sociálnych sieťach vidieť autobus v plameňoch a hustý kúdol dymu stúpajúci vysoko do neba. Hasiči medzičasom požiar uhasili.

Švajčiarsky denník Blick s odvolaním sa na svedka incidentu napísal, že neznámy muž rozlial vo vnútri autobusu horľavinu a zapálil sa. Túto verziu polícia dosiaľ nepotvrdila, no uviedla, že požiar bol zapríčinený ľudským faktorom.

Kantonálna polícia pôvodne informovala, že po požiari je „niekoľko ľudí zranených a niekoľko mŕtvych“. Plamene autobus zachvátili okolo 18.25 h.
