Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
TRAGICKÁ NEHODA: O život prišiel poslanec Sejmu Litewka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia v sliezskom meste Dabrowa Gornicza informovala, že k nehode došlo vo štvrtok po 13.00, keď pri zrážke s osobným autom zomrel cyklista.

Autor TASR
Varšava 23. apríla (TASR) - Poľský poslanec za stranu Ľavica Lukasz Litewka zahynul vo štvrtok vo veku 36 rokov po zrážke s automobilom počas jazdy na bicykli. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Predseda Sejmu a strany Ľavica Wlodzimierz Czarzasty oznámil, že poslanec prišiel o život pri tragickej udalosti a vyjadril sústrasť rodine. „Poslanec. Priateľ. Česť jeho pamiatke,“ napísal na sociálnej sieti X a dodal, že jeho myšlienky sú s blízkymi zosnulého.

Strana Ľavica vo vyhlásení uviedla, že krajina prišla o politika, ktorý sa venoval obhajobe práv najslabších. „Dnes Poľsko stratilo človeka s veľkým, otvoreným srdcom a politika oddaného boju za práva najslabších,“ uviedla.

„Bol angažovaným samosprávnym predstaviteľom a poslancom parlamentu, oddaným záležitostiam miestnej komunity a spoločenskej činnosti,“ napísal v reakcii na jeho smrť prezident Karol Nawrocki.

Polícia v sliezskom meste Dabrowa Gornicza informovala, že k nehode došlo vo štvrtok po 13.00, keď pri zrážke s osobným autom zomrel cyklista. Okolnosti prípadu vyšetrujú pod dohľadom prokurátora.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
