TRAGICKÁ NEHODA: O život prišlo 15 kresťanských pútnikov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autobus, ktorý sa prevrátil vo vidieckej oblasti štátu Alagoas prevážal približne 60 pútnikov.

Autor TASR
Brazília 3. februára (TASR) - Pri nehode autobusu v severovýchodnej Brazílii v utorok zahynulo najmenej 15 ľudí vrátane troch detí, uviedli miestne úrady vo svojom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V súčasnosti evidujeme 15 obetí vrátane piatich mužov, siedmich žien a troch detí,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Záchranné zložky previezli zranených do okolitých nemocníc, kde im poskytli lekársku starostlivosť, dodali úrady.

Miestne médiá informovali, že autobus sa vracal z osláv náboženského sviatku v štáte Ceará.

Podľa brazílskeho ministerstva dopravy zomrelo pri dopravných nehodách v krajine v roku 2024 viac než 10.000 ľudí.
