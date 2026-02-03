< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ NEHODA: O život prišlo 15 kresťanských pútnikov
Autor TASR
Brazília 3. februára (TASR) - Pri nehode autobusu v severovýchodnej Brazílii v utorok zahynulo najmenej 15 ľudí vrátane troch detí, uviedli miestne úrady vo svojom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnosti evidujeme 15 obetí vrátane piatich mužov, siedmich žien a troch detí,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Záchranné zložky previezli zranených do okolitých nemocníc, kde im poskytli lekársku starostlivosť, dodali úrady.
Miestne médiá informovali, že autobus sa vracal z osláv náboženského sviatku v štáte Ceará.
Podľa brazílskeho ministerstva dopravy zomrelo pri dopravných nehodách v krajine v roku 2024 viac než 10.000 ľudí.
