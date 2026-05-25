Tragická nehoda: Po prevrátení nákladného auta zahynulo 15 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V aute sa viezli stopári, ktorí cestovali za svojimi rodinami na moslimský sviatok obetovania

Autor TASR
Dháka 25. mája (TASR) - Na diaľnici v strednom Bangladéši sa v pondelok ráno miestneho času prevrátilo nákladné auto prevážajúce železné tyče a niekoľko osôb. Podľa polície si nehoda vyžiadala najmenej 15 mŕtvych a 10 zranených, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Vodič nákladného auta stratil nad vozidlom kontrolu okolo 5.00 h miestneho času (1.00 h SELČ) severozápadne od hlavného mesta Dháka, upresnil tamojší policajný šéf.

Podľa neho sa v aute viezli stopári, ktorí cestovali za svojimi rodinami na moslimský sviatok obetovania - íd al-adhá. Po prevrátení auta všetci na mieste zahynuli.

Dopravné nehody v Bangladéši majú každoročne tisíce obetí v dôsledku nedodržiavania dopravných predpisov a zlého stavu ciest.
