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TRAGICKÁ PLAVBA PRI CYPRE: Po nezvestných z trajektu stále pátrajú
Trajekt po potopení leží v hĺbke 514 metrov.
Autor TASR
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Istanbul 31. augusta (TASR) - Záchranári v pondelok pokračujú v pátraní po preživších z osobného trajektu Filo Jet pri severnom pobreží Cypru, ktorý sa v nedeľu potopil. Incident si vyžiadal osem obetí, 18 ľudí je nezvestných, upresnili tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.
Trajekt vyplával v nedeľu predpoludním z prístavného mesta Girne (grécky Keryneia) smerom na tureckú pevninu. V čase nehody sa na palube nachádzalo 267 ľudí, z nich 241 sa podarilo zachrániť a osem zahynulo. Zvyšných 18 je nezvestných a ich národnosť nebola bezprostredne známa.
Niekoľko zachránených pasažierov povedalo miestnym médiám, že krátko pred prevrátením lode počuli výbuch. Polícia už zadržala kapitána a viac ako tucet ďalších osôb. Severný Cyprus vyhlásil trojdňový štátny smútok.
Trajekt po potopení leží v hĺbke 514 metrov, uviedol severocyperský minister dopravy Erhan Arikli. Ozrejmil, že získanie čiernej skrinky plavidla pomôže objasniť príčinu tragédie.
Turecko ako jediná krajina na svete uznáva Severocyperskú tureckú republiku (TRNC) na severe ostrova a nie vládu Cyperskej republiky na etnicky rozdelenom ostrove.
Ostrov je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a Severocyperskú tureckú republiku.
TRNC spájajú s Tureckom pravidelné lety či lodná doprava.
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Trajekt vyplával v nedeľu predpoludním z prístavného mesta Girne (grécky Keryneia) smerom na tureckú pevninu. V čase nehody sa na palube nachádzalo 267 ľudí, z nich 241 sa podarilo zachrániť a osem zahynulo. Zvyšných 18 je nezvestných a ich národnosť nebola bezprostredne známa.
Niekoľko zachránených pasažierov povedalo miestnym médiám, že krátko pred prevrátením lode počuli výbuch. Polícia už zadržala kapitána a viac ako tucet ďalších osôb. Severný Cyprus vyhlásil trojdňový štátny smútok.
Trajekt po potopení leží v hĺbke 514 metrov, uviedol severocyperský minister dopravy Erhan Arikli. Ozrejmil, že získanie čiernej skrinky plavidla pomôže objasniť príčinu tragédie.
Turecko ako jediná krajina na svete uznáva Severocyperskú tureckú republiku (TRNC) na severe ostrova a nie vládu Cyperskej republiky na etnicky rozdelenom ostrove.
Ostrov je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a Severocyperskú tureckú republiku.
TRNC spájajú s Tureckom pravidelné lety či lodná doprava.