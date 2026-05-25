TRAGICKÁ SMRŤ: Žena zomrela na úpal po športovom podujatí v Lyone
Autor TASR
Lyon 25. mája (TASR) - V dôsledku úpalu zomrela po športovom podujatí vo francúzskom meste Lyon 28-ročná žena, uviedli v pondelok tamojšie médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa regionálneho denníka Le Progrs ju hospitalizovali v nedeľu po tom, čo sa zúčastnila na náročnom kondičnom behu v treťom najväčšom meste Francúzska.
Francúzsko i ďalšie európske krajiny vrátane Británie sužujú od uplynulého víkendu horúčavy, pričom teploty v Lyone dosahujú približne 30 stupňov Celzia. Vysoké teploty zasiahli aj hlavné mesto Paríž, kde v nedeľu počas behu údajne zomrel na infarkt 53-ročný muž.
Francúzska ministerka športu Marina Ferrariová v tejto súvislosti upozornila, že fyzická aktivita v extrémnych horúčavách si vyžaduje maximálnu opatrnosť, cituje DPA.
