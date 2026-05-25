Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Zahraničie

TRAGICKÁ SMRŤ: Žena zomrela na úpal po športovom podujatí v Lyone

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Francúzsko i ďalšie európske krajiny vrátane Británie sužujú od uplynulého víkendu horúčavy, pričom teploty v Lyone dosahujú približne 30 stupňov Celzia.

Autor TASR
Lyon 25. mája (TASR) - V dôsledku úpalu zomrela po športovom podujatí vo francúzskom meste Lyon 28-ročná žena, uviedli v pondelok tamojšie médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa regionálneho denníka Le Progrs ju hospitalizovali v nedeľu po tom, čo sa zúčastnila na náročnom kondičnom behu v treťom najväčšom meste Francúzska.

Francúzsko i ďalšie európske krajiny vrátane Británie sužujú od uplynulého víkendu horúčavy, pričom teploty v Lyone dosahujú približne 30 stupňov Celzia. Vysoké teploty zasiahli aj hlavné mesto Paríž, kde v nedeľu počas behu údajne zomrel na infarkt 53-ročný muž.

Francúzska ministerka športu Marina Ferrariová v tejto súvislosti upozornila, že fyzická aktivita v extrémnych horúčavách si vyžaduje maximálnu opatrnosť, cituje DPA.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby