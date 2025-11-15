< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ UDALOSŤ: Pri výbuchu na policajnej stanici zomrelo 7 ľudí
Explózia sa odohrala štyri dni po výbuchu vozidla v husto obývanej historickej časti indického hlavného mesta Naí Dillí, pri ktorom zahynulo najmenej 8 ľudí a ktorý úrady označili za teroristický čin.
Autor TASR
Naí Dillí 15. novembra (TASR) - Najmenej sedem ľudí zahynulo a 27 utrpelo zranenia pri explózii veľkého množstva skonfiškovaných výbušnín, ku ktorému došlo v noci na sobotu na policajnej stanici v indickom Kašmíre. S odvolaním sa na televíziu NDTV o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Väčšina zabitých sú policajti a členovia forenzného tímu, ktorí kontrolovali výbušniny uskladnené na policajnej stanici, uviedli zdroje NDTV. Počet obetí by sa podľa správy mohol zvýšiť, päť zranených bolo stále v kritickom stave.
Reuters upozornil, že príčinu výbuchu bezprostredne nemohol overiť. Polícia zväzového teritória Džammú a Kašmír zatiaľ na žiadosť o vyjadrenie nereagovala.
Miestny policajný predstaviteľ predtým pre agentúru povedal, že výbuch nastal v policajnej stanici v dedine Naugam. Požiar podľa neho zachvátil celý areál a na miesto smerovali hasiči, pričom boli obavy, že došlo k obetiam na životoch.
