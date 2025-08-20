< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ ZRÁŽKA AUTOBUSU S KAMIÓNOM: Zahynulo vyše 50 ľudí
V dôsledku neprimeranej rýchlosti a nedbanlivosti autobus zišiel z hlavnej cesty.
Autor TASR
Kábul 20. augusta (TASR) - Viac ako 50 ľudí v utorok zahynulo v provincii Herát na západe Afganistanu v dôsledku zrážky autobusu s kamiónom. Informovala o tom miestna polícia, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP.
„V dôsledku neprimeranej rýchlosti a nedbanlivosti (autobus) zišiel z hlavnej cesty a v provincii Herát sa zrazil s nákladným autom,“ uviedla polícia.
Autobus prevážal Afgancov, ktorí sa nedávno vrátili z Iránu a smerovali do hlavného mesta Kábul. Navrátilci sú súčasťou veľkej skupiny afganských občanov, ktorých v uplynulých mesiacoch deportovali alebo vyhnali z krajiny.
K vážnej nehode s podobným počtom obetí došlo v Afganistane aj minulý rok v decembri, keď pri zrážke dvoch autobusov na ceste medzi Kábulom a Kandahárom zomrelo 52 ľudí a desiatky ďalších sa zranili.
Vážne dopravné nehody sú v Afganistane bežné, najmä pre zlú kvalitu ciest po desaťročiach konfliktov, nedostatočným reguláciám a nebezpečnému štýlu jazdy niektorých vodičov, pripomína AFP.
