Tragické nehody autobusov: Vyžiadali si 52 obetí

Kábul 19. decembra (TASR) - Pri dvoch samostatných nehodách autobusov na diaľnici v provincii Ghazní v centrálnej časti Afganistanu zahynulo dovedna 52 ľudí a ďalších 65 utrpelo zranenia. Jeden z autobusov sa zrazil s cisternou, pričom druhý narazil do nákladného auta, oznámil vo štvrtok hovorca vlády Talibanu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K nehodám došlo v stredu večer na diaľnici medzi hlavným mestom Kábul a mestom Kandahár nachádzajúcom sa na juhu krajiny, uviedli provinčné úrady pre informácie a kultúru prostredníctvom sociálnej siete X.



Jjeden z autobusov sa podľa nich zrazil s palivovou cisternou pri dedine Šahbaz, zatiaľ čo druhý narazil do nákladného auta vo východnom okrese Andar.



Na miesto nehody vyrazili záchranné tímy a zranených previezli do nemocnice, pričom podľa jeho slov sú niektorí z nich vo "vážnom stave".



Agentúra AFP pripomína, že dopravného nehody sú v Afganistane pomerne časté. Cesty sú v tejto krajine po desaťročiach konfliktu v zlom stave, pričom vodiči taktiež často nedodržiavajú dopravné predpisy.