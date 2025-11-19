< sekcia Zahraničie
TRAGICKÉ POVODNE A ZOSUVY PÔDY: Vyžiadali si najmenej 15 obetí
Šesť ľudí prišlo o život v pondelok, keď autobus zavalila zosúvajúca sa pôda a padajúce skaly.
Autor TASR
Hanoj 19. novembra (TASR) - Povodne a zosuvy pôdy vyvolané prudkým hustým dažďom si za posledné tri dni vo Vietname vyžiadali najmenej 15 obetí a 19 zranených, informovali v stredu miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Od sobotňajšieho večera spadlo v niektorých častiach stredného Vietnamu viac ako 1100 milimetrov zrážok. V tejto oblasti sa nachádza významný pás produkcie kávy, ako aj najobľúbenejšie pláže, ale často tam dochádza k búrkam a povodniam.
„Niektoré kávové plantáže v nížinách Dak Laku sú hlboko pod vodou,“ citovala agentúra Reuters jedného obchodník s kávou so sídlom v tejto provincii. Keďže tam dažde pokračujú, spomalil sa zber úrody.
Šesť ľudí prišlo o život v strednej časti Vietnamu v pondelok, keď autobus zavalila zosúvajúca sa pôda a padajúce skaly v horskom priesmyku Khanh Le v provincii Khanh Hoa. V utorok zmietlo nákladné auto, ktorého vodič sa pokúšal prejsť zaplavenú priehradu.
Zatopených bolo takmer 20.000 domov a tisíce ľudí sa museli evakuovať. V meste Quy Nhon v noci na stredu voda rýchlo stúpala, zaplavila jeho časti viac ako dvoma metrami vody a prinútila miestnych obyvateľov vyliezť na strechy a zvonice. Mnohé cesty zablokovali padajúce kamene a zosuvy pôdy, čo narušilo dopravu.
Hladina vody sa zvyšovala aj v starobylom meste Hoi An s drevenými domami, ktoré je zapísané na zozname UNESCO a ktoré sa ešte stále zotavuje z škôd spôsobených predchádzajúcou vlnou povodní pred dvoma týždňami. Turisti a obyvatelia sa podľa záberov v médiách pohybovali po uliciach mesta na loďkách.
Očakáva sa, že lejaky budú pokračovať aj v strednej časti Vietnamu aj v stredu; niekde môže spadnúť do 400 milimetrov zrážok. Úrady preto varovali pred ďalšími povodňami a zosuvmi.
Podľa vietnamského národného štatistického úradu si prírodné katastrofy tento rok vyžiadali už 279 mŕtvych alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške najmenej 1,7 miliardy eur.
