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TRAGICKÉ ÚMRTIA NA FESTIVALE: Ozora v Maďarsku skončí predčasne
Polícia pre miestny spravodajský portál FEOL uviedla, že 45-ročný Američan v sobotu vyliezol na jednu z konštrukcií pri hlavnom pódiu a po páde na zem zomrel.
Autor TASR
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Budapešť 2. augusta (TASR) - Hudobný festival Ozora v strednom Maďarsku, sa skončí predčasne po tom, čo tam zahynuli dvaja ľudia, oznámili v nedeľu organizátori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polícia pre miestny spravodajský portál FEOL uviedla, že 45-ročný Američan v sobotu vyliezol na jednu z konštrukcií pri hlavnom pódiu a po páde na zem zomrel. Úrady a organizátori sa domnievajú, že mohlo ísť o úmyselný čin.
Skôr v ten istý deň utrpela 39-ročná Maďarka zástavu srdca, pravdepodobne v dôsledku intenzívnej horúčavy. Napriek pokusom o oživenie zomrela, dodal portál FEOL.
„Vzhľadom na tieto tragické udalosti sa všetky hudobné programy dnes o polnoci skončia vrátane tých na pódiu Pumpui,“ uviedli organizátori na sociálnej sieti Facebook.
Týždenný festival každoročne priláka desiatky tisíc návštevníkov. Nedeľa bola posledným dňom festivalu. Hudobné vystúpenia na pódiu Pumpui však mali podľa pôvodného programu trvať až do pondelkového rána.
V Maďarsku od štvrtka platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Počas víkendu teploty dosahovali až 40 stupňov Celzia.
Polícia pre miestny spravodajský portál FEOL uviedla, že 45-ročný Američan v sobotu vyliezol na jednu z konštrukcií pri hlavnom pódiu a po páde na zem zomrel. Úrady a organizátori sa domnievajú, že mohlo ísť o úmyselný čin.
Skôr v ten istý deň utrpela 39-ročná Maďarka zástavu srdca, pravdepodobne v dôsledku intenzívnej horúčavy. Napriek pokusom o oživenie zomrela, dodal portál FEOL.
„Vzhľadom na tieto tragické udalosti sa všetky hudobné programy dnes o polnoci skončia vrátane tých na pódiu Pumpui,“ uviedli organizátori na sociálnej sieti Facebook.
Týždenný festival každoročne priláka desiatky tisíc návštevníkov. Nedeľa bola posledným dňom festivalu. Hudobné vystúpenia na pódiu Pumpui však mali podľa pôvodného programu trvať až do pondelkového rána.
V Maďarsku od štvrtka platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Počas víkendu teploty dosahovali až 40 stupňov Celzia.