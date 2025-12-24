< sekcia Zahraničie
TRAGICKÉ VIANOCE: Pri zrážke dvoch áut zomrelo šesť ľudí
Okolnosti a príčiny nehody vyšetruje polícia pod dohľadom prokuratúry.
Autor TASR
Varšava 24. decembra (TASR) — Šesť ľudí prišlo v stredu o život pri čelnej zrážke dvoch áut v Opolskom vojvodstve na juhu Poľska. Po zrážke sa jedno z áut vznietilo. Totožnosť piatich obetí, ktoré vo vozidle zhoreli, bude určená na základe testov DNA. V druhom vozidle zomrel 59-ročný muž z mesta Brzeg, informovala agentúra PAP.
K nehode došlo krátko pred 06.30 h na križovatke štátnych ciest 39 a 94 neďaleko Brzegu. Zrazili sa dve osobné autá – Volkswagen Passat a Ford Kuga.
„Volkswagen, v ktorom sa nachádza päť osôb, sa po zrážke vznietil. Vodič fordu aj všetci cestujúci vo volkswagene zomreli na mieste,“ povedala hovorkyňa riaditeľstva polície v Opole Agnieszka Žylková.
V čase nehody dosahovala teplota okolo nula stupňov Celzia. Polícia v tejto súvislosti vyzvala vodičov, aby prispôsobili rýchlosť podmienkam na cestách.
