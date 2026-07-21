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TRAGICKÉ ZÁPLAVY: Hlásia najmenej 20 obetí,cez 100 ľudí je nezvestných
Národný úrad pre riadenie katastrof predpovedá v najbližších dňoch ďalšie dažde a búrky.
Autor TASR
Kábul 20. júla (TASR) - Najmenej 20 ľudí zahynulo a ďalších viac než 100 je nezvestných po prudkých záplavách, ktoré v pondelok zasiahli provinciu Núristán na severovýchode Afganistanu. Oznámila to vláda hnutia Taliban. Zranených je podľa nej najmenej 80 osôb. Úrady očakávajú, že počet obetí sa ešte zvýši. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Najväčšie škody hlásili z provinčného hlavného mesta Parún, kde po obchodoch, ktoré kedysi stáli pri rieke, zostalo už len blato a obyvatelia hľadali okrem iných aj svojho starostu a niekoľkých štátnych zamestnancov, ktorí sú medzi nezvestnými.
Riaditeľ jednej z miestnych mimovládnych organizácií uviedol, že povodeň úplne zničila mesto, hotely aj desiatky obchodov. Miestni podľa neho prehľadávajú oblasť, kde povodňová voda zanechala veľké balvany, bez potrebné vybavenia.
Talibanské úrady v pondelok neskoro večer informovali o spustení záchrannej a pátracej operácie v odľahlej afganskej provincii pri hraniciach s Pakistanom. Záchranári sa podľa Reuters obávajú, že došlo k vážnym finančnými a ľudským stratám.
Národný úrad pre riadenie katastrof predpovedá v najbližších dňoch ďalšie dažde a búrky vo viacerých provinciách Afganistanu a varuje obyvateľov, aby sa zdržiavali ďalej od brehov riek a iných oblastí, kde hrozí povodeň.
Afganistan patrí medzi krajiny, ktoré sú najviac ohrozené dôsledkami zmeny klímy. Jej následkom sa niektoré časti krajiny stali nachýlenejšími na sucho, zatiaľ čo iné sú vystavené väčšiemu množstvu zrážok. Odlesňovanie v Núristáne a ďalších regiónoch v posledných desaťročiach ešte viac zhoršilo situáciu s náhlymi záplavami, pretože spomalilo prienik dažďovej vody do pôdy.
Najväčšie škody hlásili z provinčného hlavného mesta Parún, kde po obchodoch, ktoré kedysi stáli pri rieke, zostalo už len blato a obyvatelia hľadali okrem iných aj svojho starostu a niekoľkých štátnych zamestnancov, ktorí sú medzi nezvestnými.
Riaditeľ jednej z miestnych mimovládnych organizácií uviedol, že povodeň úplne zničila mesto, hotely aj desiatky obchodov. Miestni podľa neho prehľadávajú oblasť, kde povodňová voda zanechala veľké balvany, bez potrebné vybavenia.
Talibanské úrady v pondelok neskoro večer informovali o spustení záchrannej a pátracej operácie v odľahlej afganskej provincii pri hraniciach s Pakistanom. Záchranári sa podľa Reuters obávajú, že došlo k vážnym finančnými a ľudským stratám.
Národný úrad pre riadenie katastrof predpovedá v najbližších dňoch ďalšie dažde a búrky vo viacerých provinciách Afganistanu a varuje obyvateľov, aby sa zdržiavali ďalej od brehov riek a iných oblastí, kde hrozí povodeň.
Afganistan patrí medzi krajiny, ktoré sú najviac ohrozené dôsledkami zmeny klímy. Jej následkom sa niektoré časti krajiny stali nachýlenejšími na sucho, zatiaľ čo iné sú vystavené väčšiemu množstvu zrážok. Odlesňovanie v Núristáne a ďalších regiónoch v posledných desaťročiach ešte viac zhoršilo situáciu s náhlymi záplavami, pretože spomalilo prienik dažďovej vody do pôdy.