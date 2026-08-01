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TRAGICKÉ ZEMETRASENIE: Vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo škody
Po zemetrasení bol pre zisťovanie škôd dočasne zatvorený prístav v Pozzuoli, ktorý znovu otvoria v nedeľu. V oblasti bola medzičasom plne obnovená železničná doprava.
Autor TASR
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Neapol 1. augusta (TASR) — Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré v piatok večer zasiahlo oblasť Flegrejských polí ležiacich západne od talianskeho mesta Neapol, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. Informovali o tom v sobotu talianske médiá.
Podľa civilnej ochrany bolo päť zranených hospitalizovaných. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy, najmä v meste Pozzuoli, kde otrasy spôsobili najviac škôd. Na dvoch uliciach sa tam zrútili dve budovy, ktoré boli neobývané. Došlo aj k menším zosuvom pôdy.
Taliansky minister civilnej ochrany Nello Musumeci upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje, a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Po hlavnom otrase bolo zaznamenaných vyše 60 dotrasov. Najsilnejší mali magnitúdu 3,1 a pocítili ho obyvatelia v Pozzuoli, ako aj v rôznych štvrtiach Neapola a v obci Bacoli, kde sa mnohí obyvatelia rozhodli stráviť noc mimo svojich domovov.
Taliansky Národný inštitút pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) informoval, že hypocentrum zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke približne tri kilometre. Podľa Lorenza Benedetta, riaditeľa Komory geológov Kampánie, išlo o najsilnejšie zemetrasenie na Flegrejských poliach za posledných 40 rokov.
Po zemetrasení bol pre zisťovanie škôd dočasne zatvorený prístav v Pozzuoli, ktorý znovu otvoria v nedeľu. V oblasti bola medzičasom plne obnovená železničná doprava.
Seizmická aktivita nie je v oblasti husto osídlených Flegrejských polí s rozmermi približne 12 krát 15 kilometrov, ktoré sa tiahnu od okraja Neapola do mora a sú najväčšou aktívnou kalderou v Európe, nezvyčajná. Slabšie zemetrasenia sú tam pomerne bežné, no silnejšie otrasy vyvolávajú obavy, že by sa mohla zopakovať situácia z 80. rokov 20. storočia, keď zemetrasenia narušili každodenný život a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy.
Podľa civilnej ochrany bolo päť zranených hospitalizovaných. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy, najmä v meste Pozzuoli, kde otrasy spôsobili najviac škôd. Na dvoch uliciach sa tam zrútili dve budovy, ktoré boli neobývané. Došlo aj k menším zosuvom pôdy.
Taliansky minister civilnej ochrany Nello Musumeci upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje, a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Po hlavnom otrase bolo zaznamenaných vyše 60 dotrasov. Najsilnejší mali magnitúdu 3,1 a pocítili ho obyvatelia v Pozzuoli, ako aj v rôznych štvrtiach Neapola a v obci Bacoli, kde sa mnohí obyvatelia rozhodli stráviť noc mimo svojich domovov.
Taliansky Národný inštitút pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) informoval, že hypocentrum zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke približne tri kilometre. Podľa Lorenza Benedetta, riaditeľa Komory geológov Kampánie, išlo o najsilnejšie zemetrasenie na Flegrejských poliach za posledných 40 rokov.
Po zemetrasení bol pre zisťovanie škôd dočasne zatvorený prístav v Pozzuoli, ktorý znovu otvoria v nedeľu. V oblasti bola medzičasom plne obnovená železničná doprava.
Seizmická aktivita nie je v oblasti husto osídlených Flegrejských polí s rozmermi približne 12 krát 15 kilometrov, ktoré sa tiahnu od okraja Neapola do mora a sú najväčšou aktívnou kalderou v Európe, nezvyčajná. Slabšie zemetrasenia sú tam pomerne bežné, no silnejšie otrasy vyvolávajú obavy, že by sa mohla zopakovať situácia z 80. rokov 20. storočia, keď zemetrasenia narušili každodenný život a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy.