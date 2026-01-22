Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÉ ZOSUVY: Ľudia volali o pomoc spod bahna, nezvestné sú aj deti

Záchranári a okoloidúci prehľadávajú miesto nešťastia po zosuve pôdy, ktorý zasiahol kemp na vrchu hory Maunganui na Novom Zélande 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

Meteorológovia uviedli, že zasiahnutá oblasť má za sebou najdaždivejší deň od začiatku meraní v roku 1910, keď za 24 hodín spadlo 274 milimetrov zrážok.

Autor TASR
Wellington 22. januára (TASR) - Na Novom Zélande vo štvrtok prišli o život dvaja ľudia a niekoľko ďalších vrátane detí je nezvestných po tom, ako Severný ostrov zasiahli rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Zosuvy pôdy zasiahli obľúbené kempingové miesto v Mount Maunganui. Záchranári počuli ľudí volajúcich o pomoc spod nánosov bahna a trosiek. Svoj zásah však museli načas prerušiť pre riziko ďalších zosuvov.

Telá dvoch ľudí našla polícia na okraji neďalekého mesta Tauranga v dome, ktorý tiež zničili zosuvy pôdy.

Mount Maunganui je obľúbené turistické miesto s vyhasnutou sopkou a zároveň posvätným miestom Maoriov.
