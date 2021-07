Tragickú nehodu autobusu v Pakistane zrejme spôsobil teroristický útok

Islamabad 15. júla (TASR) - Pakistan vo štvrtok oznámil, že počiatočné vyšetrovanie tragickej stredajšej havárie autobusu na severozápade krajiny "zistilo na mieste činu stopy po výbušninách". Podľa úradov to posilnilo indície, že haváriu mohol spôsobiť teroristický útok, informovala tlačová agentúra AP.



Autobus vezúci stavebných robotníkov sa v stredu zrútil do rokliny v okrese Kóhistán v provincii Chajbar-Panštúnchvá po tom, čo únik plynu vo vozidle spôsobil výbuch, ako uviedli predstavitelia. Zahynulo najmenej 13 ľudí, vrátane deviatich Číňanov, a zranenia utrpelo najmenej 36 osôb.



Čínske veľvyslanectvo v Islamabade prišlo s vyhlásením, že na autobus bol podniknutý útok, ale podrobnosti nezverejnilo. K zodpovednosti za smrtiaci incident sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina.



Po náleze výbušnín pakistanský minister pre informácie Favád Čaudhrí oznámil, že "nemožno vylúčiť terorizmus".



Premiér Imrán Chán "osobne dohliada na celý vývoj situácie", povedal Čaudhrí. Doplnil, že Islamabad je v kontakte s čínskym veľvyslanectvom, ale ďalšie podrobnosti neposkytol.



Čínski inžinieri a stavební robotníci pomáhajú Pakistanu stavať priehradu v Kóhistáne. Autobus s robotníkmi bol na ceste na stavenisko, keď došlo k explózii a autobus sa naklonil a zrútil do rokliny.



Nehody na cestách v Pakistan sú bežné, motoristi totiž nedodržiavajú pravidlá premávky a bezpečnostné predpisy. Okrem toho jazdia po poškodených vozovkách, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v horskom teréne na severe krajiny.