TRAGICKÝ LET: Haváriu azerbajdžanského lietadla neprežilo 38 ľudí

Astana 25. decembra (TASR) — Pri stredajšej havárii lietadla Azerbajdžanských aerolínií (AZAL) neďaleko mesta Aktau v Kazachstane zahynulo 38 ľudí. Hospitalizovaných bolo 29 ľudí vrátane troch detí. Na stretnutí so zástupcami azerbajdžanskej delegácie, ktoré sa konalo v Aktau, to uviedol podpredseda kazašskej vlády a šéf komisie vyšetrujúcej príčiny nešťastia Kanat Bozumbajev. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a Interfax.



Lietadlo Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Podľa aerolínií bolo na palube 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. Z toho bolo 42 občanov Azerbajdžanu (vrátane posádky), 16 občanov Ruska, šesť občanov Kazachstanu a traja občania Kirgizska.



Pre hmlu v Groznom lietadlo presmerovali do Machačkaly, metropoly Dagestanu, ale podľa spoločnosti AZAL sa zrútilo pri pokuse o núdzové pristátie tri kilometre od Aktau.



Bezprostredne nebolo jasné, čo nehodu zapríčinilo. Ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu (Rosaviacija) tvrdí, že lietadlo sa vo vzduchu zrazilo s vtákmi.



Na sociálnych sieťach bolo zverejnené video nakrútené mobilným telefónom, na ktorom vidno, ako lietadlo prudko klesá a po náraze do zeme exploduje. Iné zábery zachytávajú časť trupu, od ktorej sa odtrhli krídla, a zvyšok lietadla prevrátený na strechu. Na záberoch vidno aj registračné číslo stroja.



Na mieste nešťastia sa medzičasom podarilo nájsť čiernu skrinku, ktorá zaznamenávala komunikáciu posádky.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev sa mal pôvodne v stredu zúčastniť na summite Euroázijskej hospodárskej únie v Rusku. Po nehode sa však vrátil do vlasti. Podpísal aj dekrét, ktorým vyhlásil 26. december za deň smútku v Azerbajdžane.



Azerbajdžanské aerolínie uviedli, že až do ukončenia vyšetrovania havárie pozastavili lety medzi Baku a Grozným, ako aj medzi Baku a mestom Machačkalou.



Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie poslalo do Kazachstanu lietadlo s vybavením a zdravotníckymi pracovníkmi.