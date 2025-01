TRAGICKÝ PÁD LIETADLA: Náraz do budovy si vyžiadal úmrtia

Washington 3. januára (TASR) - Pri havárii malého lietadla, ktoré narazilo do strechy budovy v americkom štáte Kalifornia, zahynuli vo štvrtok dvaja ľudia a ďalších 18 bolo zranených. Podľa polície v čase havárie pracovalo v továrni na výrobu nábytku najmenej 200 ľudí. Bezprostredne nie je známe, či sú obeťami pracovníci alebo pasažieri. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Jednomotorové štvormiestne lietadlo Van's RV-10 sa zrútilo menej než dve minúty po vzlietnutí z letiska Fullerton v kalifornskom okrese Orange, približne 40 kilometrov juhovýchodne od Los Angeles. Úrady zatiaľ neposkytli žiadne informácie o tom, ako k nehode došlo.



Polícia vo Fullertone potvrdila dve obete na životoch. Okrem nich bolo hospitalizovaných desať ľudí a ďalších osem ošetrili na mieste.



Na zázname z bezpečnostnej kamery na druhej strane ulice je podľa AP vidieť, že lietadlo sa pri náraze do budovy naklonilo nabok. Letecké snímky z miesta nešťastia zase ukazujú časti lietadla vo vnútri budovy s dierou v streche. Pri havárii vznikol aj požiar, ktorý uhasili hasiči.



"Všetko, čo sme počuli, bol hlasný zvuk, bum, a to bolo všetko. Potom sme začali vybiehať z budovy", povedal pre stanicu CBS News jeden z robotníkov, ktorí boli svedkami tejto udalosti.



Za uplynulé dva mesiace ide už o druhú haváriu lietadla v tejto oblasti. Koncom novembra iné lietadlo pri núdzovom pristátí narazilo do stromu menej než kilometer od letiska vo Fullertone. Vtedy obaja ľudia na palube utrpeli stredne ťažké zranenia.