VLETELO DO DOMU: Pri páde lietadla zomreli všetci ľudia na palube

Rio de Janeiro 23. decembra (TASR) - Desať ľudí zomrelo v nedeľu pri zrútení malého lietadla v meste Gramado na juhu Brazílie. O život prišli všetci ľudia na palube, členovia jednej rodiny, a 17 osôb na zemi utrpelo zranenia, oznámili úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Obeťami sú podnikateľ zo Sao Paula, ktorý lietadlo pilotoval, a deväť jeho rodinných príslušníkov, potvrdil guvernér štátu Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Dvaja zranení boli vo vážnom stave, doplnil na tlačovej konferencii.



Lietadlo narazilo do bytového domu, obchodu s nábytkom, penziónu a komína ďalšej budovy, uviedol spravodajský portál G1. Stroj havaroval niekoľko minút po štarte z letiska Canela, smeroval do mesta Jundiaí, ležiaceho asi 1000 kilometrov severne v štáte Sao Paulo. Príčinu nehody vyšetrujú, uviedol guvernér.



Mesto Gramado je v Brazílii obľúbené medzi turistami, ktorých veľký prílev zaznamenáva najmä počas vianočných sviatkov, informovala agentúra AFP.