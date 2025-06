TRAGICKÝ PÁD VRTUĽNÍKA: Nehoda si vyžiadala sedem mŕtvych

Naí Dillí 15. júna (TASR) - Sedem ľudí vrátane dieťaťa zahynulo v nedeľu pri nehode vrtuľníka v indickom štáte Uttarákhand. Na palube boli hinduistickí pútnici, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



K nehode došlo len pár dní po tom, čo sa vo štvrtok v indickom meste Ahmadábád zrútilo lietadlo spoločnosti Air India. Táto nehoda si vyžiadala najmenej 279 obetí.



Vrtuľník spoločnosti Aryan Aviation letel z mesta Kedarnath, kde sa nachádza chrám, do Guptkashi, významného hinduistického pútnického miesta v Himalájach, keď sa zrútila. Podľa indických predstaviteľov došlo k nehode len niekoľko minút po vzlete, pričom let mal trvať približne desať minút.



Pri nehode zahynulo všetkých šesť pasažierov a pilot. Podľa tamojšieho predstaviteľa turistického úradu nehodu pravdepodobne zapríčinilo nepriaznivé počasie.



Pútnici sa podľa AFP v letnom období hrnú k chrámu Kedarnath, ktorý nachádza vo výške 3584 metrov. AP objasňuje, že v Kedarnathe je jeden zo štyroch najposvätnejších hinduistických chrámov. Počas letnej sezóny ho každoročne navštívia desaťtisíce pútnikov, z ktorých mnohí využívajú vrtuľníky kvôli náročnému horskému terénu. Minulý mesiac zahynulo pri nehode vrtuľníka na ceste do svätyne šesť ľudí.