TRAGICKÝ PÁD VRTUĽNÍKA:Vyžiadal si 6 mŕtvych, jedna osoba je nezvestná
Autor TASR
Dauha 22. marca (TASR) - Pri páde katarského vrtuľníka zahynulo v teritoriálnych vodách krajiny šesť ľudí, pričom jedna ďalšia osoba je nezvestná a úrady po nej pátrajú, uviedlo v nedeľu tamojšie ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy stanice al-Džazíra.
„Katarský vrtuľník zaznamenal (technickú) poruchu počas rutinnej služby, čo viedlo k havárii v teritoriálnych vodách štátu,“ uviedlo skôr ministerstvo obrany vo vyhlásení na platforme X.
Ministerstvo bezprostredne neposkytlo ďalšie podrobnosti o príčine havárie ani o totožnosti osôb na palube, no nič nenaznačuje tomu, že by incident zapríčinil nepriateľský útok. K nehode však došlo v čase zvýšeného napätia v regióne, pričom Katar čelí opakovaným raketovým a dronovým úderom odvtedy, čo Spojené štáty a Izrael 28. februára napadli Irán.
