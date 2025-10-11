Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Zahraničie

TRAGICKÝ POŽIAR: Nepodarilo sa zachrániť troch ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z horiacej budovy museli evakuovať dovedna 50 ľudí. Až 19 z nich potrebovalo lekársku pomoc a ôsmich bolo potrebné hospitalizovať - predovšetkým v dôsledku nadýchania sa dymom, píše APA.

Autor TASR
Miláno 11. októbra (TASR) - Požiar štvorposchodového domu v obci Cornaredo blízko Milána si v noci na sobotu vyžiadal tri ľudské životy, uviedla vo vyhlásení tamojšia polícia. TASR informuje podľa správy agentúry APA.

Z vyhlásenia polície Carabinieri vyplýva, že v prípade obetí ide o starší manželský pár vo veku 88 a 82 rokov a ich 55-ročného syna.

Z horiacej budovy museli evakuovať dovedna 50 ľudí. Až 19 z nich potrebovalo lekársku pomoc a ôsmich bolo potrebné hospitalizovať - predovšetkým v dôsledku nadýchania sa dymom, píše APA.

K ťažkým zraneniam podľa vyjadrení záchranárov nedošlo. Ľahšie zranenia utrpel aj jeden u hasičov. Byt, v ktorom vypukol požiar, bol zaistený políciou. Príčina požiaru nebola bezprostredne jasná a momentálne je predmetom vyšetrovania.
.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom