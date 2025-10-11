< sekcia Zahraničie
TRAGICKÝ POŽIAR: Nepodarilo sa zachrániť troch ľudí
Z horiacej budovy museli evakuovať dovedna 50 ľudí. Až 19 z nich potrebovalo lekársku pomoc a ôsmich bolo potrebné hospitalizovať - predovšetkým v dôsledku nadýchania sa dymom, píše APA.
Autor TASR
Miláno 11. októbra (TASR) - Požiar štvorposchodového domu v obci Cornaredo blízko Milána si v noci na sobotu vyžiadal tri ľudské životy, uviedla vo vyhlásení tamojšia polícia. TASR informuje podľa správy agentúry APA.
Z vyhlásenia polície Carabinieri vyplýva, že v prípade obetí ide o starší manželský pár vo veku 88 a 82 rokov a ich 55-ročného syna.
K ťažkým zraneniam podľa vyjadrení záchranárov nedošlo. Ľahšie zranenia utrpel aj jeden u hasičov. Byt, v ktorom vypukol požiar, bol zaistený políciou. Príčina požiaru nebola bezprostredne jasná a momentálne je predmetom vyšetrovania.
