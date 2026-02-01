< sekcia Zahraničie
TRAGICKÝ POŽIAR SAUNY: Zahynulo päť mladých ľudí
Plamene sa podľa ministerstva pre mimoriadne situácie šírili na ploche približne 70 štvorcových metrov.
Autor TASR
Moskva 1. februára (TASR) - Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v meste Prokopjevsk na juhozápade Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri, informovali úrady v sobotu. TASR správu prevzala od agentúry DPA.
Plamene sa podľa ministerstva pre mimoriadne situácie šírili na ploche približne 70 štvorcových metrov. Agentúra DPA uvádza, že dôvodom podobných smrteľných nehôd býva často nedodržiavanie základných bezpečnostných predpisov.
