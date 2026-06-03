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TRAGICKÝ POŽIAR V HOTELI: Hlásia desiatky mŕtvych
Záchranári previezli viac než 40 osôb do okolitých nemocníc. Naďalej prebiehajú pátracie a záchranné operácie.
Autor TASR
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Naí Dillí 3. júna (TASR) - Najmenej 21 ľudí v stredu zahynulo pri požiari v hoteli v indickej metropole Naí Dillí, oznámila tamojšia polícia. Zachrániť sa podarilo viac ako 40 osôb, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že pri tejto tragickej udalosti vyhlásili 21 osôb za mŕtvych,“ uviedla polícia vo svojom vyhlásení.
Podľa indickej televízie NDTV požiar vypukol v ranných hodinách miestneho času a za pomoci ôsmich hasičských vozidiel sa ho podarilo uhasiť.
Záchranári previezli viac než 40 osôb do okolitých nemocníc. Naďalej prebiehajú pátracie a záchranné operácie.
Televízna stanica informuje, že dve ženy vyskočili z vyššieho poschodia budovy v snahe uniknúť pred plameňmi. Tieto ženy dopadli na matrace pred budovou, ktoré tam položili miestni obyvatelia, aby tak pomohli uviaznutým návštevníkom hotela.
Indický premiér Naréndra Módí v príspevku na sieti X označil incident za tragický a poprial zraneným skoré uzdravenie. Orgány podľa jeho slov poskytujú všetku možnú pomoc pre zasiahnuté osoby.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že pri tejto tragickej udalosti vyhlásili 21 osôb za mŕtvych,“ uviedla polícia vo svojom vyhlásení.
Podľa indickej televízie NDTV požiar vypukol v ranných hodinách miestneho času a za pomoci ôsmich hasičských vozidiel sa ho podarilo uhasiť.
Záchranári previezli viac než 40 osôb do okolitých nemocníc. Naďalej prebiehajú pátracie a záchranné operácie.
Televízna stanica informuje, že dve ženy vyskočili z vyššieho poschodia budovy v snahe uniknúť pred plameňmi. Tieto ženy dopadli na matrace pred budovou, ktoré tam položili miestni obyvatelia, aby tak pomohli uviaznutým návštevníkom hotela.
Indický premiér Naréndra Módí v príspevku na sieti X označil incident za tragický a poprial zraneným skoré uzdravenie. Orgány podľa jeho slov poskytujú všetku možnú pomoc pre zasiahnuté osoby.