Štvrtok 16. apríl 2026
TRAGICKÝ POŽIAR: V minibuse zahynulo najmenej 18 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Harare 16. apríla (TASR) - V plameňoch, ktoré vo štvrtok zachvátili minibus na diaľnici na juhu Zimbabwe, zahynulo najmenej 18 ľudí, uviedla miestna polícia. Ide o jednu z najtragickejších nehôd v krajine za uplynulé mesiace. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Príčina požiaru nebola bezprostredne známa. Hovorca polície uviedol, že úrady stále zhromažďujú informácie.

Zábery zverejnené na internete zachytávajú vozidlo, z ktorého zostala iba obhorená kostra, na diaľnici spájajúcej krajinu s Juhoafrickou republikou (JAR).

Podobné minibusové taxíky využívajú pri každodennej preprave mnohí obyvatelia. Tieto vozidlá sú však často kritizované pre ich preplnenosť a nebezpečný štýl jazdy šoférov. Na stave ciest v krajine sa zase podpísalo dlhoročné zanedbávanie ich údržby, pripomína AFP.
.

