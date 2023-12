TRAGICKÝ POŽIAR: Vyžiadal si dve obete, jednou z nich je dieťa

Berlín 13. decembra (TASR) - Požiar obytnej budovy v nemeckom meste Offenbach neďaleko Franfurtu si vyžiadal dve obete a troch ťažko zranených. Jednou z obetí je dieťa, informoval v stredu miestny hasičský zbor. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Požiar vypukol v trojpodlažnej budove v utorok večer, pričom vyhoreli všetky tri podlažia. Podľa doterajších zistení sa tam v tom čase nachádzalo päť osôb.



Telo jednej z obetí sa požiarnikom stále nepodarilo vytiahnuť z budovy, a preto ju ani zatiaľ nemohli identifikovať.



Druhú obeť, ktorou je dieťa, požiarnici síce vytiahli z horiacej budovy, no zomrela na následky zranení v nemocnici. Tri zranené osoby taktiež previezli do nemocnice s popáleninami a otravou dymom.



V utorok o približne 20.30 h SEČ dostali hasiči požiar pod kontrolu, no úplne uhasiť sa im ho podarilo až po polnoci. Na mieste sa stále nachádzajú hasiči aj policajti, pričom celkovo sa do hasenia zapojilo približne 180 hasičov.



"V tejto chvíli nemôžeme vstúpiť do budovy, pretože sa môžu zrútiť stropy. Sťažuje to aj hasenie žeravého uhlia, ktoré sa neustále rozpaľuje," uviedol jeden z hasičov s tým, že to komplikuje aj vyzdvihnutie tela obete.



"Takáto situácia nie je jednoduchá ani pre záchranné zložky," povedal hovorca hasičského zboru. Príčina požiaru pritom zatiaľ nie je známa.



Hovorca miestnej polície uviedol, že v danej budove žilo viac než 30 ľudí. Preventívne bola nariadená aj evakuácia vedľajšej budovy.