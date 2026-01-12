< sekcia Zahraničie
TRAGICKÝ VÍKEND: V lavínach vo Francúzsku a Rakúsku zomrelo sedem ľudí

Autor TASR
Paríž/Viedeň 12. januára (TASR) — Traja lyžiari zahynuli v nedeľu v lavínach vo francúzskych Alpách. Stalo sa tak len deň po tom, čo pri podobných nehodách zomreli ďalší traja lyžiari, informovala agentúra DPA sa na miestne médiá. Jednu obeť si vyžiadala lavína aj v Rakúsku.
Vo francúzskom lyžiarskom stredisku La Plagne pochovali masy snehu Brita vo veku okolo 50 rokov. Na miesto bolo vyslaných 52 záchranárov, pátracie psy a vrtuľník, trvalo však 50 minút, kým sa muža uväzneného pod vrstvou snehu vysokou 2,5 metra podarilo nájsť. Pokusy oživiť ho zlyhali.
V neďalekom lyžiarskom stredisku Courchevel lavína strhla predpoludním jednu osobu, ktorú našli mŕtvu. Podrobnosti o tomto nešťastí nie sú známe.
Pri obci Vallorcine ležiacej neďaleko švajčiarskych hraníc zomrel v lavíne 32-ročný muž, ktorý sa lyžoval mimo zjazdovky a lavína ho pritlačila o strom. Neskôr svojím zraneniam podľahol.
Regionálny denník Le Dauphiné libéré informoval o niekoľkých zranených lyžiaroch a snoubordistoch v strediskách Tignes a Orelle.
V nedeľu sa v regióne Savojsko vyskytlo niekoľko lavín. Miestna prefektka na svojej facebookovej stránke uviedla, že do 12.30 h záchranné zložky zasahovali pri šiestich lavínach v rôznych oblastiach. Varovala, že lavínové nebezpečenstvo zostane v nasledujúcich dňoch vysoké a odporučila nelyžovať sa mimo zjazdoviek.
Niekoľko lavín spadlo cez víkend aj v Rakúsku. V spolkovej krajine Tirolsko strhla lavína pri obci Weerberg 58-ročnú Rakúšanku, ktorú sa podarilo zo snehu vytiahnuť, no zomrela neskôr v nemocnici.
V stredisku Zürs am Arlberg vo Vorarlbersku spustili v nedeľu lavínu dvaja nemeckí lyžiari vo veku 60 a 55 rokov, ktorých letecky transportovaní do nemocnice. Neďaleko Kitzbühelu spustil 17-ročný Nemec lavínu dlhú približne 350 metrov a širokú 120 metrov. Vďaka lavínovému airbagu prežil bez zranení.
