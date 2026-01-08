Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tragický výbuch plynu: Zahynula trojčlenná rodina

Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Po niekoľkohodinovej pátracej akcii záchranné tímy vytiahli spod trosiek budovy telá troch ľudí vo veku 33, 30 a šesť rokov.

Autor TASR
Mníchov 8. januára (TASR) - Výbuch plynu v bytovom dome v juhozápadnom Nemecku si vo štvrtok v skorých ranných hodinách vyžiadal životy trojčlennej rodiny, uviedla miestna polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Po niekoľkohodinovej pátracej akcii záchranné tímy vytiahli spod trosiek budovy telá troch ľudí vo veku 33, 30 a šesť rokov. Príčina výbuchu v meste Albstadt zatiaľ nie je známa. Primátor mesta Roland Tralmer uviedol, že dodávka plynu do celej ulice bola prerušená a nehrozí tak nebezpečenstvo ďalšieho výbuchu.

Bezprostredne po incidente vyslali úrady na miesto vyše 200 záchranárov a pátracie psy.

Výbuch vážne poškodil niekoľko susedných domov. Polícia uviedla, že ich obyvatelia boli evakuovaní a nikto z nich nebol zranený.
