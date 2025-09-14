< sekcia Zahraničie
TRAGICKÝ VÝBUCH: V bare v Madride si vyžiadal už najmenej jednu obeť
Výbuch v bare v štvrti Vallecas na juhu hlavného mesta si doposiaľ vyžiadal jednu obeť a 25 zranených.
Autor TASR
Madrid 14. septembra (TASR) - Španielski záchranári objavili telo päťdesiatdvaročného muža pri prehľadávaní trosiek baru v Madride, kde došlo v sobotu poobede k výbuchu. Podľa dostupných správ nehodu pravdepodobne spôsobil únik plynu, no polícia príčinu naďalej vyšetruje. TASR o tom informuje podľa správ stanice Deutsche Welle (DW) a agentúry AP.
Výbuch v bare v štvrti Vallecas na juhu hlavného mesta si doposiaľ vyžiadal jednu obeť a 25 zranených. Záchranné zložky v sobotu neskoro večer uviedli, že dve osoby sú vo „vážnom“ stave a tri v „potenciálne vážnom“ stave. Šéf tamojších hasičov Javier Romero ozrejmil, že sa podarilo zachrániť štyroch ľudí spod trosiek budovy.
Miestne médiá informovali, že k incidentu došlo o 15.00 h (SELČ) v bare Mis Tesoros. Zástupkyňa starostu mesta Inma Sanzová uviedla, že je stále „príliš skoro na objasnenie príčiny výbuchu“, no podľa médií citujúcich hasičov išlo o explóziu plynu.
Madridské záchranné služby v príspevku na sociálnej sieti X zdieľali v sobotu zábery čiastočne zrúteného stropu baru a tehál rozhádzaných na zemi. Dvere podniku boli vytrhnuté z pántov a sklenené črepy rozptýlené po ceste, zatiaľ čo záchranári odnášali jednu z obetí na nosidlách, píše AFP.
Budova, v ktorej sa bar nachádza, je podľa hasičského zboru „v súčasnosti nestabilná“. Obyvatelia viacerých bytov, ktoré sa v budove nachádzajú, museli na niekoľko dní opustiť svoje domovy, uviedla Sanzová.
Budova, v ktorej sa bar nachádza, je podľa hasičského zboru „v súčasnosti nestabilná“. Obyvatelia viacerých bytov, ktoré sa v budove nachádzajú, museli na niekoľko dní opustiť svoje domovy, uviedla Sanzová.