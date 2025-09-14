Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Zahraničie

TRAGICKÝ VÝBUCH: V bare v Madride si vyžiadal už najmenej jednu obeť

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Výbuch v bare v štvrti Vallecas na juhu hlavného mesta si doposiaľ vyžiadal jednu obeť a 25 zranených.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 14. septembra (TASR) - Španielski záchranári objavili telo päťdesiatdvaročného muža pri prehľadávaní trosiek baru v Madride, kde došlo v sobotu poobede k výbuchu. Podľa dostupných správ nehodu pravdepodobne spôsobil únik plynu, no polícia príčinu naďalej vyšetruje. TASR o tom informuje podľa správ stanice Deutsche Welle (DW) a agentúry AP.

Výbuch v bare v štvrti Vallecas na juhu hlavného mesta si doposiaľ vyžiadal jednu obeť a 25 zranených. Záchranné zložky v sobotu neskoro večer uviedli, že dve osoby sú vo „vážnom“ stave a tri v „potenciálne vážnom“ stave. Šéf tamojších hasičov Javier Romero ozrejmil, že sa podarilo zachrániť štyroch ľudí spod trosiek budovy.

Miestne médiá informovali, že k incidentu došlo o 15.00 h (SELČ) v bare Mis Tesoros. Zástupkyňa starostu mesta Inma Sanzová uviedla, že je stále „príliš skoro na objasnenie príčiny výbuchu“, no podľa médií citujúcich hasičov išlo o explóziu plynu.

Madridské záchranné služby v príspevku na sociálnej sieti X zdieľali v sobotu zábery čiastočne zrúteného stropu baru a tehál rozhádzaných na zemi. Dvere podniku boli vytrhnuté z pántov a sklenené črepy rozptýlené po ceste, zatiaľ čo záchranári odnášali jednu z obetí na nosidlách, píše AFP.



Budova, v ktorej sa bar nachádza, je podľa hasičského zboru „v súčasnosti nestabilná“. Obyvatelia viacerých bytov, ktoré sa v budove nachádzajú, museli na niekoľko dní opustiť svoje domovy, uviedla Sanzová.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek