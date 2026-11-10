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TRAGICKÝ VÝBUCH: V Oviede zahynul policajt a ďalší utrpel zranenia
Policajné zdroje agentúry EFE potvrdili, že pokračuje pátranie po neznámom a zrejme ozbrojenom strelcovi, kvôli ktorému polícia zasahovala na mieste výbuchu.
Autor TASR
Madrid 10. novembra (TASR) - Pri výbuchu v severošpanielskom meste Oviedo v utorok zahynul jeden policajt a ďalší utrpel vážne zranenia, keď zasahovali pri vyostrenej hádke. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a EFE.
Neznámy muž počas hádky postrelil mladú ženu. Policajti na miesto dorazili okolo 07.00 h a pri vchode do budovy našli batoh s výbušným zariadením. To následne explodovalo a zabilo príslušníka kynologickej jednotky. Druhý policajt z pyrotechnickej jednotky prišiel o nohu.
Policajné zdroje agentúry EFE potvrdili, že pokračuje pátranie po neznámom a zrejme ozbrojenom strelcovi, kvôli ktorému polícia zasahovala na mieste výbuchu.
Neznámy muž počas hádky postrelil mladú ženu. Policajti na miesto dorazili okolo 07.00 h a pri vchode do budovy našli batoh s výbušným zariadením. To následne explodovalo a zabilo príslušníka kynologickej jednotky. Druhý policajt z pyrotechnickej jednotky prišiel o nohu.
Policajné zdroje agentúry EFE potvrdili, že pokračuje pátranie po neznámom a zrejme ozbrojenom strelcovi, kvôli ktorému polícia zasahovala na mieste výbuchu.