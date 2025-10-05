Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÝCH 36 HODÍN: Silné dažde si vyžiadali najmenej 22 obetí

Ilustračné foto. Foto: TASR Henrich Mišovič

Zosuvy pôdy a povodne sú v hornatom Nepále bežné počas monzúnového obdobia, ktoré bežne trvá od polovice júna do polovice septembra a každoročne si vyžiada stovky životov.

Autor TASR
Káthmandu 5. októbra (TASR) - Najmenej 22 ľudí zahynulo za uplynulých 36 hodín v Nepále v dôsledku zosuvov pôdy a prívalových povodní, ktoré spôsobili silné dažde. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

Podľa úradov je najmenej jedenásť ďalších osôb nezvestných po tom, čo ich v sobotu strhli rozvodnené rieky. Pátranie po nezvestných pokračuje.

Nepriaznivé počasie spôsobilo zablokovanie alebo poškodenie viacerých hlavných ciest, v dôsledku čoho stovky cestujúcich uviazli na trase. „Vnútroštátne lety sú vo veľkej miere prerušené, medzinárodné však fungujú normálne,“ uviedol hovorca letiska v Káthmandu Rinži Šerpa.

V hlavnom meste Káthmandu, obklopenom kopcami, sa vyliali rieky z korýt a zaplavili cesty i obytné domy, čím metropolu dočasne odrezali od zvyšku krajiny, napísal Reuters.

Zosuvy pôdy a povodne sú v hornatom Nepále bežné počas monzúnového obdobia, ktoré bežne trvá od polovice júna do polovice septembra a každoročne si vyžiada stovky životov. Meteorológovia upozorňujú, že výdatné dažde môžu pokračovať až do pondelka, pričom úrady vyzývajú obyvateľov na zvýšenú opatrnosť.
