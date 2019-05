Traja aktivisti obvinení z urážky majestátu sú po zadržaní nezvestní

Čučíp Čivasut, ktorý vysielal politické komentáre z exilu, a ďalší aktivisti Siam Tchíravut a Kritsana Tchaptchai, boli údajne vydaní thajským úradom v stredu 8. mája.

Bangkok 10. mája (TASR) - Traja thajskí aktivisti obvinení z urážky majestátu sú nezvestní po tom, ako ich údajne zatkli vo Vietname, informovala v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na ľudskoprávne skupiny. Thajská vláda prevzatie aktivistov od Vietnamu popiera.



Čučíp Čivasut, ktorý vysielal politické komentáre z exilu, a ďalší aktivisti Siam Tchíravut a Kritsana Tchaptchai, boli údajne vydaní thajským úradom v stredu 8. mája, uviedla vo vyhlásení ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).



"Údajné utajené a násilné vydanie troch aktivistov Vietnamom do Thajska by malo vyvolať poplach v medzinárodnom spoločenstve," povedal riaditeľ HRW pre oblasť Ázie Brad Adams.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) oznámila, že Čučíp Čibasut už dávno čelil obvineniam z porušenia zákona 'lése majesté', ktorý postihuje urážky kráľovského majestátu. Polícia v tejto súvislosti vyšetrovala aj ďalších dvoch zadržaných aktivistov.



Vydanie Čučípa, ktorý je známy aj ako strýko Sanam Luang, ako prvá oznámila organizácia Thai Alliance for Human Rights.



"Srýko Sanam Luang ďalší dvaja aktivisti boli zadržaní...pred mesiacom. Do Thajska ich však z Vietnamu previezli 8. mája," uviedla organizácia vo videu zverejnenom na Youtube. Thajský vicepremiér však prevzatie poprel.



Telá iných dvoch kritikov, ktorí sa z exilu vyjadrovali k armáde a kráľovskej rodine, našli v januári pri rieke Mekong neďaleko hraníc s Laosom. Podľa Reuters boli naplnené betónom, očividne s cieľom dosiahnuť ich potopenie. Armáda vtedy uviedla, že o telách nemá informácie.



Podľa článku 112 thajského trestného zákonníka hrozí až 15-ročný trest odňatia slobody každému, kto urazí kráľa, kráľovnú, následníka trónu alebo regenta - dočasného zástupcu panovníka.



Ľudskoprávne organizácie thajskú vojenskú vládu obviňujú, že 'lése majesté' uplatňuje od prevratu v roku 2014 častejšie s cieľom umlčať kritikov.



Bývalého študenta práva v piatok prepustili z väzenia niekoľko mesiacov predtým, ako mu vypršal dva a polročný trest. V roku 2017 ho uznali za vinného z urážky majestátu. Jeho prepustenie bolo súčasťou kráľovskej amnestie pre tisícky väzňov pri príležitosti korunovácie nového thajského kráľa v dňoch 4.-6. mája.