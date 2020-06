Traja autori požiadali o stiahnutie štúdie o hydroxychlorochíne

Washington 5. júna (TASR) - Odborný časopis The Lancet vo štvrtok informoval, že traja zo štyroch autorov kontroverznej štúdie o použití hydroxychlorochínu proti chorobe COVID-19 požiadali o stiahnutie svojho článku.



"Už nemôžeme ručiť za pravdivosť zdrojov primárnych údajov," napísala trojica autorov redakcii časopisu The Lancet, čím súčasne podľa agentúry AFP spochybnila postoj štvrtého autora.



Štvrtým autorom štúdie je Sapan Desai, ktorý vedie málo známu firmu Surgisphere, ktorá pre štúdiu zhromažďovala dáta.



Zmienená štúdia dospela k záveru, že osobám s ochorením COVID-19 hydroxychlorochín ani jeho príbuzný chlorochín v liečbe nepomohli, ale u takýchto pacientov mohli ešte podľa nej zvyšovať riziko abnormálneho srdcového rytmu a smrti.



Agentúra AFP pripomenula, že súbor dát použitý v štúdii a retrospektívna analýza záznamov o pacientoch boli v posledných týždňoch preverované, pričom desiatky vedcov vyjadrili v otvorenom liste obavy o ich pravosť.



Hydroxychlorochín sa bežne požíva na liečenie malárie či autoimunitných ochorení, ako sú reumatoidná artritída alebo lupus.



Práve v súvislosti s touto štúdiou Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý pondelok oznámila, že preventívne pozastavila klinické testy hydroxychlorochínu ako lieku na ochorenie COVID-19.



Urobila tak pre rastúce obavy o bezpečnosť užívateľov lieku, pričom odkázala aj na výsledky štúdie publikovanej v časopise The Lancet.



Následne túto stredu WHO informovala, že sa rozhodla obnoviť klinické testy hydroxychlorochínu.



Ako uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO sa ku klinickým testom hydroxychlorochínu vrátila po tom, ako preskúmala údaje v štúdiách, ktoré poukazovali na nebezpečenstvá tohto lieku.



Liek pred časom spropagoval americký prezident Donald Trump svojimi vedecky nepodloženými tvrdeniami, že toto lieči aj chráni pred nákazou novým koronavírusom.



Zástancom takéhoto užívania hydroxychlorochín je aj brazílsky prezident Jair Bolsonaro, z ktorého vlády už pre nezhody týkajúce sa tohto lieku odstúpili dvaja ministri.