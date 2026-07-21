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Traja Číňania utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku na Moskvu

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Ukrajinský vojak pripravuje dron s FPV na streľbu smerom k ruským pozíciám. Foto: TASR/AP

Čínske veľvyslanectvo v Rusku uviedlo, že dvaja zranení sú hospitalizovaní v miestnej nemocnici. Ich stav je stabilizovaný a nie sú v ohrození života.

Autor TASR
Moskva/Peking 21. júla (TASR) - Traja čínski občania utrpeli zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na ruské hlavné mesto Moskva, oznámili v utorok čínske štátne médiá. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.

Čínske veľvyslanectvo v Rusku uviedlo, že dvaja zranení sú hospitalizovaní v miestnej nemocnici. Ich stav je stabilizovaný a nie sú v ohrození života. Tretí zranený požiadal o prepustenie, aby mohol pokračovať v liečbe v Číne.

Veľvyslanectvo zároveň aktivovalo krízový mechanizmus a vyzvalo ruské úrady, aby prijali všetky potrebné opatrenia na ošetrenie zranených a ochranu bezpečnosti i majetku čínskych občanov.

Ukrajina v noci na pondelok zaútočila na Moskvu a jej okolie približne 400 dronmi. Pri údere utrpelo zranenia desať ľudí a viaceré budovy zachvátil požiar, uviedli ruskí predstavitelia.
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