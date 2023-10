Traja čínski taikonauti sa vrátili na Zem

Peking 31. októbra (TASR) — Po piatich mesiacoch strávených na palube čínskej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác) sa jej trojčlenná posádka vrátila na Zem. Návratová kapsula kozmickej lode Šen-čou 16 pristála v utorok pomocou veľkého padáka v púšti Gobi neďaleko kozmodrómu Ťiou-čchüan, informovala agentúra Sinchua.



Taikonauti Ču Jang-ču, Kuej Chaj-čchao a veliteľ Ťing Chaj-pcheng odštartovali do vesmíru 30. mája. Pred ich návratom na Zem dorazila na stanicu v lodi Šen-čou 17 nová trojčlenná posádka. Bola to už druhá výmena posádky od uvedenia stanice Tchien-kung do plnej prevádzky začiatkom tohto roka.



Veliteľom novej posádky je 48-ročný veterán vesmírnych letov Tchang Chung-po, ktorý sa pred vyše dvoma rokmi po trojmesačnom pobyte vo vesmíre vrátil na Zem v kapsule lode Šen-čou 12. Jeho kolegovia — 33-ročný Tchang Šeng-ťie a 35-ročný Ťiang Sin-lin — sú vo vesmíre prvýkrát. Z hľadiska priemerného veku ide o najmladšiu posádku, ktorú Čína doteraz vyslala do kozmu.



Čína tak pokračuje vo svojom vesmírnom programe. Podobne ako USA aj Čína chce opäť vyslať ľudí na Mesiac. Prvý takýto let je naplánovaný na rok 2030.