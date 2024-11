Traja čínski tajkonauti sa po 6 mesiacoch bezpečne vrátili na Zem

Peking 4. novembra (TASR) – Traja čínski tajkonauti sa v pondelok úspešne vrátili na Zem. Na vesmírnej stanici Tchien-kung (Nebeský palác) strávili šesť mesiacov. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Posádka misie Šen-čou 18 pristála na severe Číny v provincii Vnútorné Mongolsko, informovala čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.



Do vesmíru odštartovala koncom apríla. Na vesmírnej stanici vykonávala údržbu, vedecké experimenty a v máji podnikla najdlhší čínsky výstup do vesmíru.



Nová trojčlenná posádka priletela na vesmírnu stanicu koncom októbra.



Peking výrazne investuje do svojho vesmírneho programu s cieľom vyslať na povrch Mesiaca ľudí a do roku 2030 na ňom postaviť základňu.



V závere júna sa čínskej sonde Čchang-e 6 podarilo ako vôbec prvej v histórii priviezť na Zem vzorky z odvrátenej strany Mesiaca.