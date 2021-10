Traja diplomati USA podozriví z krádeže už zrejme odcestovali z Ruska

Moskva 11. októbra (TASR) – Traja pracovníci veľvyslanectva USA v Moskve, ktorí sú podozriví z krádeže osobných vecí občana Ruska, už podľa všetkého opustili Rusko. Na kanále Soloviov Live na plaftorme Youtube o tom informovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí koncom minulého týždňa poslalo veľvyslanectvu Spojených štátov v Moskve nótu so žiadosťou, aby troch diplomatov americkej misie zbavilo diplomatickej imunity, aby mohli byť trestne stíhaní pre krádež osobných vecí občana Ruskej federácie.



Ministerstvo dodalo, že ak ich žiadosť o zbavenie diplomatickej imunity bude zamietnutá, americkí diplomati by mali Rusko „okamžite" opustiť.



Zdroj pre tlačovú agentúru Interfax uviedol, že k incidentu došlo 18. septembra v jednom moskovskom bare a občania USA boli „opití".



Majiteľ batohu, detský psychológ Dmitrij Kornilov, pre spravodajský web BFM.ru uviedol, že podľa jeho názoru Američania vzali jeho batoh omylom.



„Vidno (zo záznamov bezpečnostných kamier), v akom stave boli, mohli spraviť hocičo. Veľa ľudí tam pod barom zabúda svoje ruksaky," vysvetlil.



Dodal, že v batohu mal doklady, oblečenie na cvičenie, bezkáblové slúchadlá, nabíjačku, počítačovú myš a finančnú hotovosť. Spresnil, že batoh mu nevrátili, aj keď v ňom boli vizitky s telefónnym číslom a mailovou adresou. „Chalani nezavolali, možno sa zľakli," predpokladá Kornilov.



Podľa moskovskej polície ruskému občanovi vznikla škoda za 15.000 rubľov (180 eur). Vo veci sa začalo trestné stíhanie pre krádež, za čo hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. Američania však pre svoj diplomatický status nemôžu byť stíhaní.



V júli ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že zamestnanec amerického veľvyslanectva v Rusku ukradol v Tverskej oblasti ukazovateľ na železničnej trati.



Krádež zaznamenali bezpečnostné kamery. Ruské ministerstvo zahraničných vecí navrhlo, aby bola diplomatovi odňatá imunita, ale Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť ho z Ruska.



Napätie medzi Moskvou a Washingtonom panuje v mnohých oblastiach a vyvolali ho aj tvrdenia o zasahovaní do amerických volieb a podozrení z porušovania ľudských práv v Rusku.



Tento rok Rusko označilo Spojené štáty za „nepriateľský" štát, pričom ich veľvyslanectvu v Moskve zakázalo zamestnávať ruských štátnych príslušníkov.



V júni sa americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin zišli v Ženeve na summite, na ktorom sa zhodli, že aj napriek rozdielnym názorom na mnohé témy je nevyhnutné pokračovať v dialógu.