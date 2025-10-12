Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Traja katarskí diplomati zahynuli pri autonehode

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Katarskí diplomati cestovali do mesta pred mierovým samitom o Gaze, uviedli miestni zdravotníci.

Autor TASR
Káhira 12. októbra (TASR) - Cestou do egyptského letoviska pri Červenom mori Šarm aš-Šajch zahynuli v sobotu pri autonehode traja katarskí diplomati. Ďalší dvaja diplomati utrpeli zranenia. Ich vozidlo sa prevrátilo asi 50 kilometrov od Šarm aš-Šajchu, píše TASR podľa agentúry AP.

Katarskí diplomati cestovali do mesta pred mierovým samitom o Gaze, uviedli miestni zdravotníci. Samit sa má uskutočniť v pondelok a bude mu predsedať americký prezident Donald Trump a egyptská hlava štátu Abdal Fattáh Sísí.

Katar sprostredkoval prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas spolu s Egyptom a USA. Turecko sa tiež pripojilo k rokovaniam, ktoré sa uskutočnili začiatkom tohto mesiaca v Šarm aš-Šajchu a ktoré boli zavŕšené prímerím a dohodou o prepustení izraelských rukojemníkov a stoviek palestínskych väzňov.
