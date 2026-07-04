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Traja ľudia zahynuli po prevrátení člna na jazere v štáte Wisconsin
Podľa zástupcu šerifa okresu Walworth Toma Hausnera bolo v okrese hlásených množstvo zranení po silnej búrke, ktorá vyvracala stromy, strhávala elektrické vedenie a poškodila viaceré budovy.
Autor TASR
Madison 4. júla (TASR) - Traja ľudia zahynuli a ďalších sedem sa v piatok podarilo zachrániť po tom, ako sa počas silnej búrky na juhu amerického štátu Wisconsin prevrátil čln na jazere Geneva Lake, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Podľa zástupcu šerifa okresu Walworth Toma Hausnera bolo v okrese hlásených množstvo zranení po silnej búrke, ktorá vyvracala stromy, strhávala elektrické vedenie a poškodila viaceré budovy.
Hausner uviedol, že nemá žiadne ďalšie informácie o osobách, ktoré zomreli, ani o zachránených. Dodal, že prípad vyšetruje polícia mesta Lake Geneva.
Starosta mesta Lake Geneva Todd Krause vyhlásil mimoriadnu situáciu a uviedol, že jedna osoba utrpela ľahké zranenia po tom, ako ju zasiahol padajúci strom. Vo viacerých častiach mesta zároveň došlo k výpadkom elektrickej energie, uviedol vo vyhlásení.
Hausner uviedol, že okresné úrady prijali viacero volaní na tiesňovú linku 911, v ktorých ľudia hlásili škody a osoby uväznené v budovách a žiadali o pomoc. Dodal, že záchranári vyrazili na miesta okamžite, no ich zásah spomaľovalo popadané elektrické vedenie a stromy blokujúce cesty. „Elektrické vedenie je popadané doslova všade. Dôrazne vyzývame ľudí, aby sa k nemu nepribližovali,“ uviedol.
Hausner povedal, že jeho úrad požiadal o pomoc policajné zložky v susedných okresoch a tiež Úrad pre prírodné zdroje štátu Wisconsin.
Jazero Geneva Lake v južnom Wisconsine priťahuje turistov z oblasti Chicaga a iných regiónov. Počet obyvateľov okresu Walworth, kde sa jazero nachádza, sa počas predĺžených víkendov takmer zdvojnásobí, povedal Hausner.
Búrky, ktoré sa v piatok popoludní a večer prehnali stredozápadom USA, prinútili viaceré mestá zrušiť sviatočné festivaly a preložiť ohňostroje.
Národná meteorologická služba vydala pre Lake Geneva v štáte Wisconsin výstrahu pred silnými búrkami. Predpoveď počasia na piatok počítala so silným dažďom a prehánkami pretrvávajúcimi až do Dňa nezávislosti a pravdepodobnosťou prehánok a búrok počas celého víkendu.
Podľa zástupcu šerifa okresu Walworth Toma Hausnera bolo v okrese hlásených množstvo zranení po silnej búrke, ktorá vyvracala stromy, strhávala elektrické vedenie a poškodila viaceré budovy.
Hausner uviedol, že nemá žiadne ďalšie informácie o osobách, ktoré zomreli, ani o zachránených. Dodal, že prípad vyšetruje polícia mesta Lake Geneva.
Starosta mesta Lake Geneva Todd Krause vyhlásil mimoriadnu situáciu a uviedol, že jedna osoba utrpela ľahké zranenia po tom, ako ju zasiahol padajúci strom. Vo viacerých častiach mesta zároveň došlo k výpadkom elektrickej energie, uviedol vo vyhlásení.
Hausner uviedol, že okresné úrady prijali viacero volaní na tiesňovú linku 911, v ktorých ľudia hlásili škody a osoby uväznené v budovách a žiadali o pomoc. Dodal, že záchranári vyrazili na miesta okamžite, no ich zásah spomaľovalo popadané elektrické vedenie a stromy blokujúce cesty. „Elektrické vedenie je popadané doslova všade. Dôrazne vyzývame ľudí, aby sa k nemu nepribližovali,“ uviedol.
Hausner povedal, že jeho úrad požiadal o pomoc policajné zložky v susedných okresoch a tiež Úrad pre prírodné zdroje štátu Wisconsin.
Jazero Geneva Lake v južnom Wisconsine priťahuje turistov z oblasti Chicaga a iných regiónov. Počet obyvateľov okresu Walworth, kde sa jazero nachádza, sa počas predĺžených víkendov takmer zdvojnásobí, povedal Hausner.
Búrky, ktoré sa v piatok popoludní a večer prehnali stredozápadom USA, prinútili viaceré mestá zrušiť sviatočné festivaly a preložiť ohňostroje.
Národná meteorologická služba vydala pre Lake Geneva v štáte Wisconsin výstrahu pred silnými búrkami. Predpoveď počasia na piatok počítala so silným dažďom a prehánkami pretrvávajúcimi až do Dňa nezávislosti a pravdepodobnosťou prehánok a búrok počas celého víkendu.