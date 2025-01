Traja ľudia zahynuli pri havárii vodného lietadla

Sydney 8. januára (TASR) - Traja ľudia zahynuli pri utorkovej havárii vodného lietadla v Austrálii. Stroj sa zrútil do oceánu asi 30 kilometrov od mesta Perth. Medzi obeťami sú dvaja turisti z Európy a austrálsky pilot. Tri ďalšie osoby utrpeli zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AP a webu televízie Sky News Australia.



Lietadlo typu Cessna 208 Caravan smerovalo z ostrova Rottnest do Perthu, hlavného mesta Západnej Austrálie. Na palube sa okrem 34-ročného pilota nachádzalo šesť turistov. Dvaja z nich, 65-ročná Švajčiarka a 60-ročný Dán, haváriu neprežili. Záchranári telá obetí museli vytiahnuť z hĺbky približne osem metrov.



Partneri zosnulých spolu s ďalším austrálskym párom pád lietadla prežili a podľa miestnej polície neutrpeli život ohrozujúce zranenia. Po nehode ich záchranári previezli do nemocníc v meste Perth.



Lietadlo sa zrútilo o približne 16.00 h miestneho času (9.00 h SEČ) krátko po vzlietnutí. Premiér Západnej Austrálie Roger Cook uviedol, že zatiaľ nie je zrejmé, čo spôsobilo jeho pád. Prípad vyšetruje polícia.



Ostrov Rottnest je obľúbená turistická destinácia v Západnej Austrálii, známa predovšetkým pre svoje pláže a kengury. Podľa vyjadrení niektorých svedkov havárie videlo pád lietadla mnoho ľudí, ktorí sa na miesto jeho zrútenia ponáhľali na svojich lodiach.