Výsledkom útoku v Readingu sú traja mŕtvi a traja zranení

Reading/Londýn 21. júna (TASR) - Traja ľudia prišli o život a traja utrpeli vážne zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer v parku Forbury Gardens v centre juhoanglického mesta Reading. Polícia tento čin však nehodnotí ako terorizmus, ako to tvrdili britské médiá.uviedol v nedeľu ráno podľa agentúry DPA Ian Hunter, šéf polície v regióne Thames Valley.Dodal, že vyšetrovateľom napriek tomu pomáhajú kolegovia z protiteroristického oddelenia.Zároveň potvrdil, že bol zadržaný 25-ročný predpokladaný páchateľ. Nevyjadril sa však k informáciám, že ide o Líbyjčana. Ďalšie osoby v súvislosti s týmto incidentom polícia nehľadá, Hunter však vyzval občanov, aby boliPolicajti podľa televízie Sky News uskutočnili aj raziu v bytovom dome nachádzajúcom sa na okraji parku Forbury Gardens. Nie je však známe, či súvisí so zadržanou osobou.Miestna polícia predtým oznámila, že na miesto činu prišla spolu s ďalšími pohotovostnými zložkami okolo 19.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). Následne zatkla muža, ktorý je teraz vo väzbe.Útok sa stal v oblasti, kde sa predtým konal pokojný protest hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). Jeho organizátori i polícia však tvrdia, že útok s demonštráciou nesúvisí, keďže sa stal až po jej skončení.cituje agentúra Press Association očitého svedka. Muž sa potom podľa neho vydal k skupine asi desiatich ľudí a troch z nich bodol do krku a trupu. Následne pribehol k inej skupine a zranil jednu osobu na krku.Na útok reagoval aj britský premiér Boris Johnson.napísal na Twitteri.Reading leží približne 70 kilometrov západne od Londýna a má viac ako 160.000 obyvateľov.