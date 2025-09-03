Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Traja mŕtvi po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky Glória

Záchranné tímy pracujú na mieste vykoľajenia električky v Lisabone, Portugalsko, streda, 3. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch.

Autor TASR
Lisabon 3. septembra (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších približne 20 ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie CNN Portugal.

Na záberoch z miesta nehody je vidieť desiatky záchranárov, ako spod trosiek zdemolovanej lanovky vyťahujú ľudí. Televízia CNN Portugal uvádza, že z približne dvadsiatich zranených sú najmenej traja v kritickom stave. Príčina vykoľajenia doposiaľ nebola bezprostredne známa.

Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch Lisabonu. Lanovka zvládne naraz prepraviť 43 cestujúcich.
