Traja mŕtvi po vykoľajení ikonickej lisabonskej lanovky Glória
Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch.
Autor TASR
Lisabon 3. septembra (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších približne 20 ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie CNN Portugal.
Na záberoch z miesta nehody je vidieť desiatky záchranárov, ako spod trosiek zdemolovanej lanovky vyťahujú ľudí. Televízia CNN Portugal uvádza, že z približne dvadsiatich zranených sú najmenej traja v kritickom stave. Príčina vykoľajenia doposiaľ nebola bezprostredne známa.
Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch Lisabonu. Lanovka zvládne naraz prepraviť 43 cestujúcich.
