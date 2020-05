Nehoda v Česku: Čelná zrážka áut si vyžiadal 3 obete a zranené dieťa

Praha 31. mája (TASR) - Traja ľudia zomreli a malé dieťa utrpelo vážne zranenia pri automobilovej nehode, ktorá sa stala v nedeľu predpoludním v okrese Hradec Králové na východe Českej republiky.



Informuje o tom webová stránka televíznej stanice Nova, podľa ktorej sa auto pri predbiehaní čelne zrazilo s ďalším osobným vozidlom. Jedno z áut potom začalo horieť, napísali policajti na Twitteri.



"Mali sme informácie o väčšom počte vážne zranených. Na miesto preto vyrazila pozemná i letecká posádka..." povedal podľa spravodajského servera tn.nova.cz hovorca záchranárov Ivo Novák.



Traja ľudia svojím zraneniam aj napriek intenzívnej starostlivosti záchranárov podľahli. V jednom vozidle zomreli muž so ženou, v druhom muž.



Pri nehode sa ťažko zranilo malé dieťa. "Záchranári ho vrtuľníkom prepravili do fakultnej nemocnice v Hradci Králové," dodal podľa televízie Nova hovorca záchranných služieb.



Cestná komunikácia bola v mieste nehody uzavretá, pričom vyšetrovanie a ďalšie s tým spojené práce tam budú trvať až do večera.