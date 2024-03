Traja muži podozriví z útoku na predmestí Moskvy priznali vinu

Moskva 25. marca (TASR) - Traja zo štyroch podozrivých z útoku v koncertnej sále na predmestí Moskvy, ktorý si vyžiadal viac ako 130 obetí, v nedeľu pred súdom priznali vinu. Informáciu priniesla agentúra AP, píše TASR.



Moskovský súd obvinil Dalerdžona Mirzojeva (32), Saidakramiho Račabalizodu (30), Muchammadsobira Faizova (19) a Šamsidina Fariduniho (25) zo spáchania skupinového teroristického útoku. Hrozí im doživotný trest odňatia slobody.



Súd nariadil vyšetrovaciu väzbu pre všetkých štyroch podozrivých do 22. mája. Mirzojev, Račabalizoda a Fariduni priznali vinu. Na súde sa objavili s modrinami a opuchnutými tvárami. Ruské médiá napísali, že bezpečnostné zložky podozrivých počas výsluchu mučili.



Faizova priviezli na súd priamo z nemocnice na invalidnom vozíku, počas celého procesu sedel so zavretými očami a dohliadali naňho lekári. Račabalizoda mal obviazané ucho. Bezpečnostné zložky podľa miestnych médií jednému z mužov počas výsluchu odrezali ucho. Agentúra AP uviedla, že toto tvrdenie nedokáže nezávisle overiť.



Útočníci vnikli do budovy Crocus City Hall v meste Krasnogorsk v piatok večer. Spustili tam streľbu na divákov a následne založili požiar. Útok si vyžiadal najmenej 137 obetí. Ďalších vyše 180 osôb utrpelo zranenia, 40 z nich je stále v kritickom stave. K útoku sa prihlásila stredoázijská odnož teroristickej organizácie Islamský štát.



Ruské úrady zadržali štyroch mužov v sobotu spolu s ďalšími siedmimi osobami podozrivými z účasti na útoku, oznámil ruský prezident Vladimir Putin. Tvrdil, že útočníci boli zadržaní pri pokuse o útek na Ukrajinu, čo Kyjev poprel.