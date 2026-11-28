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Traja robotníci arabského pôvodu boli zranení po útoku osadníkov
Policajti zabezpečovali dôkazy a vypočúvali svedkov incidentu, zatiaľ čo niekoľko médií zverejnilo zábery údajných útočníkov, ktorí mali masky a tyče v rukách.
Autor TASR
Tel Aviv 28. novembra (TASR) - Traja robotníci arabského pôvodu utrpeli zranenia po útoku radikálnych izraelských osadníkov na Západnom brehu, uviedli v sobotu izraelské úrady. Zamestnanci spoločnosti zabezpečujúcej dodávky elektrickej energie vykonávali opravy v palestínskej dedine neďaleko Ramalláhu, uviedla polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Policajti zabezpečovali dôkazy a vypočúvali svedkov incidentu, zatiaľ čo niekoľko médií zverejnilo zábery údajných útočníkov, ktorí mali masky a tyče v rukách. Úrady doposiaľ nikoho nezadržali a izraelská armáda oznámila, že podozriví z miesta činu ušli. Ozbrojené sily útok dôrazne odsúdili. Izraelské bezpečnostné zložky však opakovane čelili obvineniam, že nepodnikajú dostatočne rázne kroky proti násiliu osadníkov na Západnom brehu.
Izraelská armáda uviedla, že napadnutí pracovníci sú občania Izraela a médiá informovali, že išlo o Arabov z východného Jeruzalema.
Denník The Times of Israel (TOI) ozrejmil, že súkromný dodávateľ elektrickej energie z východného Jeruzalema potvrdil, že zranení sú zamestnanci podniku. Podľa správy boli opravy elektrického vedenia v palestínskej dedine nevyhnutné, keďže ho osadníci poškodili a došlo k výpadku elektriny.
Policajti zabezpečovali dôkazy a vypočúvali svedkov incidentu, zatiaľ čo niekoľko médií zverejnilo zábery údajných útočníkov, ktorí mali masky a tyče v rukách. Úrady doposiaľ nikoho nezadržali a izraelská armáda oznámila, že podozriví z miesta činu ušli. Ozbrojené sily útok dôrazne odsúdili. Izraelské bezpečnostné zložky však opakovane čelili obvineniam, že nepodnikajú dostatočne rázne kroky proti násiliu osadníkov na Západnom brehu.
Izraelská armáda uviedla, že napadnutí pracovníci sú občania Izraela a médiá informovali, že išlo o Arabov z východného Jeruzalema.
Denník The Times of Israel (TOI) ozrejmil, že súkromný dodávateľ elektrickej energie z východného Jeruzalema potvrdil, že zranení sú zamestnanci podniku. Podľa správy boli opravy elektrického vedenia v palestínskej dedine nevyhnutné, keďže ho osadníci poškodili a došlo k výpadku elektriny.