Traja rukojemníci prišli o život asi v dôsledku izraelskej paľby

Jeruzalem 15. septembra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu pripustila, že traja rukojemníci, ktorých telá sa našli v decembri minulého roku v palestínskom Pásme Gazy, prišli zrejme o život v dôsledku izraelskej paľby počas vojenskej operácie. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP, ktorej správu prináša aj TASR.



Ako doplnil denník The Times of Israel (TOI), podľa zistení izraelskej armády trojica rukojemníkov zahynula 10. novembra 2023, keď jednotky izraelskej armády v blízkosti miesta, kde sa neskôr našli telá, vykonávali prepadovú operáciu. Táto akcia bola zameraná na veliteľa brigády radikálneho hnutia Hamas v sektore sever Pásma Gazy Ahmada Ghandúra, ktorý sa skrýval v tuneli pod mestom Džabálijá.



"Zistenia z vyšetrovania naznačujú, že títo traja rukojemníci boli s vysokou pravdepodobnosťou zabití počas operácie izraelskej armády počas atentátu" na Ghandúra, uviedla izraelská armáda.



Dodala súčasne, že "vzhľadom na obmedzené údaje", ktoré sú k dispozícii, ide len o pravdepodobný scenár. Okolnosti smrti rukojemníkov nie je možné zistiť s istotou, konštatovala tiež armáda.



Podľa jej vyšetrovania boli títo traja rukojemníci svojimi väzniteľmi zadržiavaní komplexe tunelov, kde operoval Ghandúr. Izraelská armáda však od tajných služieb informáciu o možnom výskyte rukojemníkov v tejto lokalite nemala.



Počas vojny v Pásme Gazy izraelská armáda opakovane uvádza, že neútočí v oblastiach, kde sa podľa jej informácií môžu nachádzať rukojemníci unesení počas vpádu palestínskych kománd na juh Izraela. V niektorých prípadoch však boli rukojemníci zranení pri izraelských útokoch práve kvôli nedostatku informácií od tajných služieb.



Telá Rona Šermana, Nika Bejzera a Eliu Toledana sa našli 14. decembra v sieti tunelov v Džabáliji a privezené späť do Izraela na pochovanie.



Šerman a Bejzer boli unesení zo základne izraelskej armády pri hraniciach s Pásmom Gazy 7. októbra, zatiaľ čo Toledana uniesli z rave párty Supernova, ktorá sa konala neďaleko kibucu Re'im.



Tisíce teroristov vedených komandami Hamasu vtrhli 7. októbra 2023 cez hranice na juh Izraela, kde v kibucoch, mošavoch, dedinách a na vojenských základniach zabili asi 1200 ľudí a zajali 251 rukojemníkov, väčšinou civilistov. Dopúšťali sa pritom brutality i sexuálnych útokov, dodal TOI.